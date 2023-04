Genova – Ancora controlli della polizia locale, nucleo commercio, nei ristoranti e nei locali del centro genovese. Questa volta gli agenti hanno multato il titolare di un ristorante di sushi in piazza Corvetto per irregolarità riscontrate nella segnalazione di telecamere di sorveglianza che riprendevano dipendenti e clienti e per la pulizia “appena sufficiente” di alcune superfici della cucina.

La polizia locale, intervenuta insieme alla Asl ha attivato una segnalazione al Garante per la Privacy per la presenza di telecamere non segnalate.

Mille euro di sanzione, invece, arriveranno per le condizioni igieniche non corrispondenti alle normative.