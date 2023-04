Genova – Palazzo Reale e Palazzo Spinola aperti il giorno di Pasqua, domenica 9 aprile 2023 e di Pasquetta, lunedì 10 aprile 2023, dalle ore 13.30 alle ore 19.00.

Con un unico biglietto intero di € 10 o ridotto di € 2 per cittadini UE tra i 18 e i 25 anni oppure gratuito per gli under 18 sarà possibile visitare dalle ore 13.30 alle ore 19.00 sia Palazzo Reale, con il suo atrio monumentale, il cortile d’onore, il giardino pensile e i suoi ambienti di rappresentanza dalla Sala del Trono, al Salone da Ballo e alla Sala delle Udiente (la Galleria degli Specchi attualmente è in restauro e non è accessibile al pubblico), sia Palazzo Spinola, una dimora storica perfettamente conservata nelle sue sale di aspetto sei-settecentesco, con gli arredi e i dipinti che custodisce da secoli.

Sarà inoltre possibile accedere, con ingresso gratuito, alla mostra a cura della Fondazione Ansaldo TRANSIZIONI allestita nel Teatro del Falcone di Palazzo Reale. Le grandi transizioni del Novecento sono i temi attorno ai quali si snoda il percorso espositivo della mostra, suddiviso in tre macroaree: Impresa, Lavoro e Società. Un ricco corredo fotografico e audiovisivo proveniente dagli archivi della Fondazione e ulteriormente impreziosito da una nutrita selezione di opere d’arte provenienti da musei pubblici e collezioni private, illustra le grandi transizioni del Novecento.

Biglietto di ingresso ai Musei:

€ 10,00: intero valido per Palazzo Reale + Palazzo Spinola;

€ 2,00: ridotto cittadini UE tra i 18 e i 25 anni;

gratuito: under 18, aventi diritto e per i possessori delle Card annuali dei Musei Nazionali di Genova

Il biglietto unico può essere usufruito entro un anno dall’emissione.