Genova – Ancora emergenza cinghiali sulle strade genovesi. Ieri notte, poco prima delle 2 un grosso esemplare è stato avvistato all’altezza dell’incrocio con via Timavo.

Il cinghiale, incurante di trovarsi su una strada ad alto scorrimento, ha passeggiato tranquillamente in mezzo alla strada in direzione centro, seguito a distanza dalla polizia locale che ha segnalato la presenza per tutelare la sicurezza di automobilisti e motociclisti dopo i gravi incidenti già avvenuti.

(Foto di Archivio)