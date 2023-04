Genova – Restano gravi, all’ospedale Gaslini dove si trova ricoverato, le condizioni del neonato di Dego, nel savonese, gravemente ustionato da una pentola di acqua bollente.

L’incidente è avvenuto in casa e sulla vicenda indagano le forze dell’ordine.

Il piccolo è stato investito dalla caduta di una pentola che gli ha riversato acqua bollente sul 20% del corpo.

Il neonato ha riportato terribili ustioni sulle gambe, sul torace e sulle braccia ed è stato trasferito in elicottero Grifo del 118, abilitato al volo notturno.

Una volta raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale Gaslini il piccolo è stato trasferito nel reparto ustionati e medicato dal team specializzato.

Nelle prossime ore si capirà la gravità delle ustioni e la risposta generale del piccolo al terribile incidente.

Intanto le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire le circostanze in cui il piccolo è rimasto ferito.