Lavagna (Genova) – Stava lavorando nell’orto della sua abitazione quando, forse per un malore o un passo falso è caduta da una fascia compiendo un volo di diversi metri. Una donna di 58 anni è stata soccorsa e trasferita in elicottero all’ospedale San Martino di Genova a seguito delle gravi ferite riportate in una brutta caduta nel giardino di casa.

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio in via Suea e sul posto sono accorsi i mezzi del 118. Il personale paramedico, però, una volta compresa la gravità della situazione ha richiesto il trasporto in elicottero all’ospedale genovese.

La donna ha infatti sbattuto violentemente la testa a terra ed ha perso conoscenza. Per lei è scattato il codice rosso salvavita.