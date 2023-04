Calice Ligure (Savona) – Trasferimento in elicottero in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, per un biker tedesco che si è ferito lungo un sentiero di Calice Ligure.

Il giovane ha perso il controllo della mountain bike ed è caduto rovinosamente a terra riportando diverse ferite.

Anche in questo caso, vista la gravita delle ferite e la zona impervia dove è avvenuto l’incidente ha fatto scegliere l’elicottero Grifo del 118 per il trasporto in ospedale.

Il giovane ferito è stato trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure.