Arenzano (Genova) – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del sessantenne ferito gravemente da una motozappa mentre lavorava su un terreno in località Terralba ad Arenzano.

Per cause ancora da accertare il mezzo motorizzato ha trascinato l’uomo per un dirupo causando inoltre gravi ferite.

Soccorso ed intubato sul posto dalla Croce Verde Pegliese, l’uomo è stato trasferito in elicottero all’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.