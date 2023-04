Una grossa perturbazione di origine nord-atlantica si avvicina al nord Italia e alla Liguria ma la raggiungerà solo domani, giovedì. Le avvisaglie del peggioramento meteo, però si avvertono già dalla giornata di oggi con nuvolosità ancora in aumento e piovaschi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 12 aprile 2023

Fin dal mattino avremo molte nubi su gran parte della regione, più compatte sulla fascia costiera. Non escludiamo sgocciolii o brevi piovaschi tra Genovesato e Spezzino; cielo resterà molto nuvoloso anche durante il pomeriggio con possibili locali piovaschi.

Venti: scirocco teso al mattino tra Genovese e Tigullio, più moderato altrove. Marino teso al pomeriggio nelle valli interne di Genova e Savona.

Mari: molto mosso al mattino in calo a mosso nel pomeriggio

Temperature: stazionari

Costa: min 10/13°C, max 14/17°C

Interno: min +3/7°C , max 10/15°C (fondovalle/collina)

Giovedì 13 aprile 2023

Instabilità in aumento già nel corso della notte. Possibili forti temporali, più probabili sul settore centrale, dove non escludiamo anche episodi di grandine. Resto della regione cielo molto nuvoloso con possibili rovesci [Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti].

Venti: forti a rotazione ciclonica

Mari: molto mosso

Temperature: in calo ovunque.

Tendenza per venerdì 14 aprile 2023

Ritorno del cielo sereno o poco nuvoloso