Ventimiglia (Imperia) – Saranno le verifiche delle forze dell’ordine a ricostruire con precisioni le circostanze dell’incidente mortale avvenuto ieri sera, intorno alle 22,30, all’interno della galleria dei Balzi Rossi, a breve distanza dal confine con la Francia.

Per cause ancora da accertare uno scooter su cui viaggiava un giovane di Ospedaletti di 35 anni si è scontrato frontalmente con un altro mezzo a due ruote condotto da un trentaseienne.

Nell’impatto, violentissimo, il più giovane dei due ha riportato ferite gravissime che ne hanno causato la morte prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso.

L’altro giovane è stato trasferito in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Le sue condizioni sono gravi.