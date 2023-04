Genova – Sono 6 le famiglie rimaste isolate in località di Gneo Superiore in seguito alla frana sul Monte Contessa. La zona, interdetta al traffico veicolare, è comunque raggiungibile a piedi da percorsi alternativi (San Pietro ai Prati – Salita Monte Timone).

La Protezione Civile del Comune ha messo a disposizione dei 14 abitanti un servizio di navetta che entrerà a regime da lunedì.

In merito a lavori per il ripristino non saranno utilizzati i Jersey (barriere di protezione) mentre verrà valutata la richiesta di interventi di somma urgenza.