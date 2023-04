Genova – Allagamenti a ponente e forti raffiche di vento che lanciano in strada oggetti e parti di mobilio sistemato sui terrazzi. Genova divisa in due dal maltempo con la polizia locale alle prese con pesanti disagi dovuti agli allagamenti in atto in via Tea Benedetti (altezza sottopasso), alla rotatoria Luigi Tenco e alla rotatoria via San Giovanni Acri, a Cornigliano e con fortissime raffiche di vento che causano la caduta di materiale per strada a levante.