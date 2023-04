Torriglia (Genova) – In pochi giorni abbattute decine di alberi lungo le strade e nei parchi e scoppia la polemica sui social. Da una parte chi sostiene che gli interventi fossero necessari per motivi di sicurezza mentre dall’altra c’è chi si domanda come mai siano stati abbattuti tutti gli alberi di determinate aree e non “selezionati” per mantenere comunque una adeguata copertura verde.

C’è chi invoca l’intervento della Sovrintendenza e dei carabinieri forestali e chi invece sostiene che, in quanto alberi che sorgevano in proprietà private, potevano essere tagliati senza alcuna necessità di autorizzazione.

Le associazioni ambientaliste stanno verificando la situazione e nei prossimi giorni potrebbero partire esposti alla magistratura per chiedere la verifica di quanto avvenuto.

(Foto da Facebook)