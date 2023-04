Alessandria – Grave incidente questo pomeriggio sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce. Un operaio è stato travolto da una vettura mentre lavorava in un cantiere tra Alessandria Sud e Predosa-Bettole in direzione Genova.

Soccorso dai colleghi e poi dal 118, l’operaio è stato trasportato in elicottero sino all’ospedale di Alessandria dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

Sul posto anche la polizia stradale e gli ispettori del Lavoro che accerteranno il rispetto delle norme di sicurezza e ricostruiranno l’esatta dinamica dell’incidente.

Ripercussioni anche sul traffico autostradale con la chiusura del tratto per consentire le operazioni di soccorso

(Foto di Archivio)