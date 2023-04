Genova – Si chiamava Enrico Casella, 55 anni e abitava in via Tortona a Marassi il rocciatore precipitato davanti agli occhi dei compagni, ieri pomeriggio, in Valle di Susa, in Piemonte. Enrico Casella, ingegnere informatico, stava scalando alle pendici della Rocca Sella, a Caprie quando qualcosa è andato storto ed è precipitato per diversi metri sulle rocce sottostanti.

Una terribile caduta che non gli ha lasciato scampo. L’elicottero del soccorso alpino è arrivato in zona velocemente ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Il mezzo aereo ha recuperato anche i compagni di scalata e li ha riportati ad un campo base dove il corpo dell’ingegnere informatico è stato affidato al medico legale che disporrà gli esami di rito.

La tragedia ha lasciato sotto choc gli amici con i quali Casella stava rocciando e che hanno tentato una disperata manovra per rallentare la caduta dell’uomo senza però riuscire a salvargli la vita.