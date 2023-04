Genova – Avevano trasformato il loro appartamento in una centrale dello spaccio di cocaina ma i carabinieri del comando compagnia di Genova-Centro li hanno smascherati e arrestati nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In manette padre e figlia, 60 anni lui e 20 lei.

I due sono stati trovati in possesso di quasi 50 grammi di cocaina destinata alla vendita. Inoltre, presso la loro abitazione, è stato sequestrato denaro provento della vendita e materiale per il taglio e la pesatura.