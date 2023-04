Camogli (Genova) – Hanno sentito urla di aiuto mentre percorrevano il sentiero che da San Rocco di Camogli porta a Cala dell’Oro ed hanno subito chiamato i soccorsi.

Diverse squadre di soccorritori, da mare e da terra stanno perlustrando i sentieri del Monte di Portofino che portano a San Fruttuoso di Camogli attraverso la zona della Cala dell’Oro a seguito dell’allarme scattato questa mattina per una probabile persona ferita.

Alcuni escursionisti hanno sentito le urla disperate di una persona che invocava aiuto e subito hanno dato l’allarme senza però riuscire ad individuare meglio la zona.

Sul posto stanno accorrendo i vigili del fuoco, le squadre di volontari e del Soccorso Alpino per pattugliare tutti i sentieri e le zona scoscese per cercare di individuare la persona in difficoltà e che potrebbe essersi persa o addirittura ferita cadendo in un dirupo.

Solo alcune settimane fa, nella zona, era precipitato, morendo, un giovane di Busalla.

Dovrebbero intervenire anche imbarcazioni da mare e l’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago