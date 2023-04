Genova – Proseguono le riprese del cortometraggio “Corto Tegliese” realizzato dagli studenti dell’istituto comprensivo di Teglia, nelle vie e nelle location individuate nel quartiere della val Polcevera.

La magia del cinema prende forma ogni mercoledì pomeriggio per un gruppo di circa trenta studenti dell’Istituto Comprensivo Teglia di Genova, guidato dalla dirigente scolastica Maria Elena Tramelli; nei locali del Tosca Hub – polo creativo-territoriale in via Linneo a Genova Begato – giovani aspiranti registi e attori si cimentano con la scrittura, la recitazione e i rudimenti della settima arte.

Il progetto CORTO TEGLIESE (o del favoloso viaggio di un Istituto Comprensivo nel grande mare del cinema) è realizzato nell’ambito del Piano Nazionale “Cinema e Immagini per la Scuola” promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione ed è la naturale prosecuzione di un percorso che l‘Istituto porta avanti da oltre cinque anni, proponendosi come una scuola di periferia (pro)attiva nella lotta alla povertà educativa, nella diversificazione dell’offerta formativa, nell’apertura della scuola al territorio.

Non nasconde il suo entusiasmo Fabio Niccolini, responsabile scientifico del progetto: “Per il secondo anno riusciamo ad aggiudicarci il bando CIPS e questo significa dare continuità ad un’idea di scuola allungata, che apre le sue porte anche oltre l’orario scolastico e che insiste su un territorio distante dal centro cittadino. È di fondamentale importanza per i ragazzi sperimentare linguaggi creativi necessari per la loro crescita, ma non abitualmente proposti dalla scuola. Il gruppo di partecipanti sta rispondendo con grande entusiasmo e partecipazione, soprattutto se si pensa che i ragazzi decidono volontariamente di partecipare alle lezioni anche in orario extra scolastico”.

A febbraio sono iniziati gli incontri con il regista Lorenzo Corvino, che ha spiegato l’importanza di comunicare con la macchina da presa; la sceneggiatrice Nicoletta Senzacqua ha invece guidato i ragazzi nella scrittura delle proprie idee e nello sviluppo di una vera e propria sceneggiatura. La producer Maria Claudia Contento li ha introdotti al difficile e affascinante mondo della produzione audiovisiva, spiegando nei minimi dettagli come si organizza un set e come si procede allo spoglio della sceneggiatura, individuando tutto l’occorrente per le riprese. In seguito è stato il turno di Davide Paganini, attore dalla lunga esperienza cinematografica e teatrale, che sta aiutando i ragazzi nella recitazione e nello studio dei personaggi che andranno a interpretare da qui a poche settimane.

Da ieri i ragazzi, coordinati da Corvino e dal team di docenti, sono entrati nel vivo della fase delle riprese, che proseguiranno oggi e domani: location scelte l’anfiteatro della scuola e altri luoghi del quartiere di Begato. Al termine di esse, si andrà in sala di montaggio.

L’evento di restituzione delle attività svolte, con la proiezione del corto realizzato durante le attività laboratoriali, è previsto per il 15 maggio al Cine Teatro Albatros a Genova Certosa.