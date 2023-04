Genova – E’ sospettato di aver affiancato l’attività di spacciatore di hashish a quella di panettiere il 35enne fermato dai carabinieri a seguito di un controllo per la lotta al traffico di stupefacenti nel quartiere di Sampierdarena.

Durane il controllo nel magazzino del panificio, infatti, oltre alla farina e i prodotti da forno, i carabinieri della compagnia di Sampierdarena hanno trovato una grossa quantità di panetti di “fumo” pronti per essere tagliati e rivenduti.

Durante la successiva perquisizione domiciliare i militari hanno trovato anche 9mila euro in contanti e tutto il materiale per la confezione delle dosi e di piccoli quantitativi di droga da vendere al dettaglio.

L’uomo è stato arrestato e ora attende il processo per direttissima.