Rapallo (Genova) – Trovato morto in casa un noto commerciante con l’attività nel centro della cittadina del Tigullio. E’ stata la sorella, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lui, a entrare nell’abitazione e trovare il corpo senza vita dell’uomo, 54 anni, riverso a terra.

Subito sono stati chiamati i soccorsi ma per l’uomo, molto conosciuto, non c’era più nulla da fare.

All’arrivo dell’ambulanza del 118 si è proceduto al recupero della salma che sarà a disposizione del magistrato per la probabile autopsia per accertare le cause del decesso.

Secondo le prime indiscrezioni ad uccidere l’uomo potrebbe essere stato un malore ma saranno gli esami medico legali ad accertare cosa sia realmente accaduto nell’appartamento.