Liguria – È attivo il bando del Programma di sviluppo rurale 2023 rivolto alle imprese collocate in aree svantaggiate e montane della Liguria che potranno richiedere indennità per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti alle difficoltà di esercitare l’attività agricola in queste zone.

L’indennità potrà arrivare fino a oltre 500 euro a ettaro

Domande sul portale SIAN entro il 15 maggio

Qui trovate il bando