Bogliasco (Genova) – Venerdì 21 aprile alle ore 21 presso la sala Bozzo di Bogliasco, sopra la stazione ferroviaria, verrà rappresentato uno spettacolo teatrale a ingresso gratuito legato alle manifestazioni per il 25 aprile: “Cenere, racconti partigiani in attesa di un aprile” è scritto e interpretato da Marco Rinaldi. Prima dello spettacolo, verranno raccolte le testimonianze di alcuni protagonisti locali che hanno vissuto la Resistenza sul nostro territorio.

All’interno di “Cenere, racconti partigiani in attesa di un aprile”, Marco Rinaldi, attore e coautore del testo, la cui stesura ha richiesto molti mesi di ricerche, narra con uno stile colloquiale, alcuni episodi meno conosciuti della resistenza ligure. Tra momenti, a volte toccanti, a volte drammatici, altre volte conditi da allegria, la narrazione ci porta a rivivere le vicende con naturalezza, come se le ascoltassimo da un vecchio amico seduto con noi al tavolino di un bar.