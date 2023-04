Genova – Code e rallentamenti sulle principali direttrici autostradali della Liguria per arrivi e partenze per il fine settimana del ponte del 25 aprile. A causa del traffico molto intenso e di alcuni cantieri la situazione è particolarmente complicata in queste ore.

Coda viene segnalata sull’autostrada A7 Genova – Milano tra Busalla e il Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso

Ancora coda sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra Genova Sampierdarena e il Bivio con la A7 per traffico intenso in direzione Milano.

Automobilisiti imbottigliati anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

La situazione più complessa sull’autostrada A12 Genova – Livorno dove si segnalano 6 km di coda tra il bivio della A12 e la A7 e il casello di Genova Nervi in direzione levante.

Coda, infine, anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra Ovada e Masone in direzione Genova per la presenza di cantieri che causano la riduzione della carreggiata.