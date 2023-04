Genova – Ha fatto registrare vendite per più di 1 milione e 277mila euro l’asta organizzata da Cambi al castello Mackenzie con preziose opere d’arte, mobili pregiati e complementi d’arredo inediti. Un’asta dedicata alle Dimore Italiane e a preziosi arredi che fanno parte di importanti collezioni.

Record per un Trumeau lastronato con filettature in bois de rose ed intarsiato con motivo quadrifoglio, realizzato a Genova nel 1760 circa, che è stato aggiudicato all’asta per 82.600 euro.