Recco (Genova) – Domenica 23 Aprile dalle 9 alle 19 il lungomare di Recco si trasformerà in un centro commerciale a cielo aperto grazie alla presenza di circa una trentina di operatori presenti sui mercati settimanali genovesi, appositamente selezionati per dare un’offerta di nicchia al visitatore.

Puoi trascorrere una domenica dedicandola allo shopping, mare e degustando le specialità gastronomiche cittadine.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Turistica Pro Loco Recco con il patrocinio e collaborazione dell’Amministrazione Comunale in particolare l’Assessorato alle Attività Produttive e dell’Assessorato al Turismo.