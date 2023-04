Sarzana (La Spezia) – E’ già stato identificato e arrestato l’uomo che ieri sera ha accoltellato il rivale nel corso di una violenta rissa scoppiata in via dei Giardini.

I due si sono scontrati prima a parole, in pieno centro, e poi è scoppiata la rissa. Improvvisamente uno dei due ha impugnato un coltello ed ha colpito ripetutamente l’altro, lasciandolo in una pozza di sangue.

Fortunatamente i soccorsi del 118 sono arrivati in fretta e l’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea.

Il suo aggressore è stato identificato ed arrestato.