Genova – Grave incidente, questa mattina prima dell’alba, in corso Europa, all’altezza del cavalcavia di via Carrara a Quarto. Alcuni passanti hanno notato una moto a terra e una persona riversa a terra, priva di sensi ed hanno dato l’allarme chiamando le forze dell’ordine e il 118.

Sul posto è accorsa la Croce Gialla che ha intubato il motociclista e lo ha trasportato in codice rosso, il più grave, in ospedale, al San Martino.

In corso la ricostruzione dell’incidente ma dalle prime informazioni sembra che non sia stato coinvolto altro veicolo.

Il ferito, 47 anni, stava viaggiando verso levante e avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un furgone parcheggiato.

Saranno le registrazioni delle telecamere presenti in zona a chiarire se si sia trattato di un un incidente autonomo.

Nella zona è in vigore da tempo il limite di velocità.