Finale Ligure (Savona) – Sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del rocciatore precipitato questa mattina, al Bric Pianarella, dalla falesia conosciuta come “Paperino”.

L’uomo è stato trovato privo di sensi alla base della falesia e si suppone stesse arrampicando quando qualcosa è andata storta e l’uomo è precipitato per diversi metri, forse una trentina.

I soccorso sono arrivati in elicottero e l’uomo è stato intubato e trasferito velocemente all’ospedale dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave, per diverse fratture ed un grave trauma cranico.

Si tratta dell’ennesimo incidente di questo tipo sule falesie e pareti del savonese e in molti chiedono che venga istituito un “controllo” per chi desidera arrampicare in zona e che deve prevedere la comunicazione dell’itinerario e il livello di capacità dell’arrampicatore.

Alcune pareti potrebbero essere riservate solo a rocciatori professionisti o comunque abilitati da corsi riconosciuti.