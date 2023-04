Genova – Uno sciame di api su un treno fermo alla stazione di Voltri, nel ponente genovese.

Momenti di comprensibile stupore, questo pomeriggio, alla stazione di Voltri per l’arrivo di un grosso sciame di api che si è posato su un treno fermo e che dovrebbe partire questa sera ma che risulta “bloccato” dal curioso fuori-programma.

Le api in questa stagione “sciamano” e la vecchia regina abbandona l’alveare alla nascita della nuova. Un fenomeno naturale che avviene da milioni di anni senza particolari problemi ma che oggi, quando si registra in centri abitati, genera qualche problema in più perché coinvolge anche le persone.

Il responsabile della stazione ha contattato i vigili del fuoco che, a loro volta, hanno diramato un appello tra gli apicoltori che volontariamente si mettono a disposizione per raccogliere le api.

Nelle prossime ore un esperto interverrà per recuperare le api senza pericolo e le porterà in un luogo sicuro.

In questo periodo la possibilità di imbattersi in uno sciame di api è tutt’altro che infrequente ed occorre restare calmi e non farsi prendere dal panico perché le api non sono pericolose se non vengono disturbate.

Tutto ciò che occorre fare è contattare i vigili del fuoco chiamando il 112 o il 115 o rivolgersi alle associazioni di Apicoltori riconosciute dalla Regione Liguria (AlpaMiele e ApiLiguria) ma ci sono anche gruppi sui social come gli Amici delle Api che hanno una loro pagina Facenbook

In genere il recupero è gratuito