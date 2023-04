Genova – Alessandro Cavo è il nuovo presidente di Ascom Confcommercio. “Un segno di continuità dopo la scomparsa di Paolo Oddone” secondo il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Cavo è stato eletto oggi alla carica di Presidente Ascom e la notizia ha suscitato il commento del presidente della Regione.

“Un augurio di buon lavoro ad Alessandro Cavo, nuovo presidente di Ascom Confcommercio – ha commentato Toti – Un segno di continuità dopo la scomparsa di Paolo Odone. Siamo certi che Alessandro saprà portare avanti i progetti per contribuire alla crescita dell’economia di Genova e della Liguria in sinergia con il territorio”.

Anche l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Andrea Benveduti ha voluto esprimere la sua soddisfazione nell’apprendere dell’elezione di Cavo.

“Un caloroso in bocca al lupo – aggiunge l’assessore allo Sviluppo economico – ad Alessandro Cavo, persona di livello che abbiamo potuto apprezzare in questi anni per la sua passione e per l’attenzione all’innovazione. Sarà il degno erede del compianto Paolo Odone, che ricordiamo sempre con grande affetto”.