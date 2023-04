Genova – Disagi scongiurati, sulle autostrade della Liguria, per lo sciopero degli edili che è stato rinviato in queste ore.

A seguito di un incontro con la proprietà e la successiva assemblea sindacale appena conclusa, lo sciopero è sospeso.

Dall’Azienda sono arrivate rassicurazioni per una soluzione sostenibile e pertanto in attesa degli sviluppi viene mantenuto lo stato di agitazione ma lo sciopero è sospeso così come il presidio di domattina è annullato.

La protesta era stata indetta da Feneal Uil Filca e Cisl Fillea Cgil che avevano annunciato la protesta dei “circa 200 lavoratori di Amplia la società che ha in appalto le lavorazioni del nodo di San Benigno, il tunneling e barriere integrate, le opere straordinarie e i cantieri autostradali deltratto autostradale genovese” per “la decisione dell’Azienda di trasferire i lavoratori attualmente alloggiati in strutture alberghiere in camere doppie ha suscitato la protesta degli edili.

I lavoratori sono in maggioranza trasfertisti e già pagano il fatto di essere fuori casa, ma non si tratta del motivo principale per il quale hanno deciso di scioperare.

Tale decisione infatti, oltre a rappresentare un problema dal punto di vista della qualità dell’alloggio, non consente come già verificato in passato un adeguato riposo ai lavoratori impegnati in lavorazioni a turni già di per sé gravose e ad elevato rischio”.