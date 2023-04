Genova – Si trova in gravi condizioni all’ospedale San Martino la donna che questa mattina intorno alle ore 8 è stata travolta da una macchina, mentre stava attraversando le strisce pedonali in via Struppa.

Sul posto, oltre alle volanti della polizia locale, sono giunte anche un’ambulanza e un’automedica, che hanno stabilizzato la 46enne e l’hanno successivamente trasportata al pronto soccorso.

Sono in corso i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente.