Genova – Ancora un pedone travolto per strada mentre sta attraversando. Questa volta è avvenuto nel quartiere di Struppa. Intorno alle 8 di questa mattina una ragazza di 15 anni che stava attraversando via Struppa è stata travolta da un veicolo.

Sbalzata a terra la ragazza ha riportato gravi ferite ed è stata soccorsi dall’automedica del 118 Golf 3 e dall’ambulanza della Gau.

La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino dove i medici hanno avviato una serie di accertamenti per verificare eventuali lesioni interne ed hanno medicato alcune ferite.

(Notizia in aggiornamento)