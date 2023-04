I musei statali della Liguria saranno straordinariamente aperti per il Ponte del 1 maggio. Aperte anche le aree archeologiche e le fortezze.

In provincia di Imperia saranno aperti:

Museo Preistorico dei Balzi Rossi (Ventimiglia)

Sabato 29 aprile | 08:30-19:30

Domenica 30 aprile | 08:30-19:30

Lunedì 1° maggio | 08:30-19:30

La Grotta del Caviglione è visitabile al mattino dalle 11.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00 (chiusa in caso di vento o maltempo)

Biglietto intero 4€, ridotto 2 €, gratuito minori 18 anni

Area Archeologica di Nervia (Ventimiglia)

Sabato 29 aprile | 09:30-14:30

Domenica 30 aprile | chiuso

Lunedì 1° maggio | 09:30-14:30

Biglietto intero 3 €, ridotto 2 €, gratuito minori 18 anni

Forte Santa Tecla (Sanremo)

Sabato 29 aprile | 10:00-13:00 – 15:00-18:00

Domenica 30 aprile | 10:00-13:00 – 15:00-18:00

Lunedì 1° maggio | chiuso

Biglietto intero 4 €, ridotto 2 €, gratuito minori 18 anni.

In provincia di Savona saranno aperti:

Forte San Giovanni (Finale Ligure)

Sabato 29 aprile | 10:00-19:30

Domenica 30 aprile | 10:00-19:30

Lunedì 1° maggio | 10:00-19:30

Ingresso gratuito

Museo dell’Arte Vetraria Altarese (Altare)

Sabato 29 aprile | 14:00-18:00

Domenica 30 aprile | 14:00-18:00

Lunedì 1° maggio | chiuso

Biglietto intero €5, ridotto €3, gratuito minori 6 anni

In provincia di Genova saranno aperti:

Museo Archeologico Nazionale di Chiavari

Sabato 29 aprile | 09:00-14:00

Domenica 30 aprile | chiuso

Lunedì 1° maggio | 09:00-14:00

Biglietto intero 3 €, ridotto 2 €, gratuito minori 18 anni

In provincia della Spezia saranno aperti:

Villa Romana del Varignano (Portovenere)

Sabato 29 aprile | 08:30-18:30 (ultimo ingresso 17:45)

Domenica 30 aprile | 08:30-13:30 (ultimo ingresso 12:45)

Lunedì 1° maggio | 08:30-13:30 (ultimo ingresso 12:45)

Biglietto intero € 3, ridotto € 2, gratuito minori 18 anni

Castello di San Terenzo (Lerici)

Sabato 29 aprile | 15:00-18:00

Domenica 30 aprile | 15:00-18:00

Lunedì 1° maggio | 10:00-13:00 — 15:00-18:00

Biglietto intero €3, ridotto € 2, gratuito minori di 18 anni

Fortezza Firmafede (Sarzana)

Sabato 29 aprile | 11:00-13:00 – 15:00-19:00

Domenica 30 aprile | 11:00-13:00 – 15:00-19:00

Lunedì 1° maggio | 11:00-13:00 – 15:00-19:00

Biglietto intero €5, mostra “Picasso. Le origini del mito” dall’8 aprile al 16 luglio, biglietto intero 12€, ridotto 8€

Fortezza di Sarzanello (Sarzana)

Sabato 29 aprile | 10:00-13:00 – 15:00-19:00

Domenica 30 aprile | 10:00-13:00 – 15:00-18:00

Lunedì 1° maggio | 10:00-19:00

Biglietto intero € 5, ridotto € 4, gratuito per minori di 6 anni

Museo Archeologico Nazionale e l’area archeologica di Luni

Sabato 29 aprile | 08:30-19:30

Domenica 30 aprile | 08:30-19:30

Lunedì 1° maggio | 08:30-19:30

L’Anfiteatro di Luni sarà aperto con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.00 – Biglietto anfiteatro € 1 .

Biglietto intero €4, ridotto €2, gratuito minori 18 anni

.

Per maggiori info visitate il sito ufficiale museiliguria.cultura.gov.it