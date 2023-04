Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni della donna travolta ieri sera mentre attraversava la strada in via Emilia, nel quartiere di Molassana. L’incidente, l’ennesimo con questa modalità, è avvenuto poco dopo le 20 quando la donna ha attraversato la strada finendo investita da un mezzo a due ruote.

Scagliata a terra con violenza, la donna ha riportato ferite e contusioni ma avrebbe sbattuto violentemente la testa a terra e per questo, all’arrivo del 118, è stata immobilizzata e trasferita in codice rosso, il più grave, in ospedale.

Solo un brutto spavento e lesioni lievi, invece, per il motociclista che è stato a sua volta scagliato a terra nell’impatto.

In corso la ricostruzione dell’incidente mentre tornano a divampare le polemiche per il numero di pedoni che vengono travolti quasi ogni giorno sulle strade di Genova.