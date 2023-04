Una perturbazione sta per interessare il Nord Italia ed anche in Liguria è previsto mal tempo in intensificazione a partire dal pomeriggio. All’aumento delle nuvole si uniranno piovaschi e temporali.

Mal tempo che proseguirà, secondo le previsioni, anche nella giornata di domani ma con un nuovo miglioramento a partire da martedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

il deciso indebolimento dell’alta pressione favorisce l’ingresso di una perturbazione sull’Italia, anche sulla nostra regione il mese di Aprile si chiude tra nubi e piogge.

Domenica 30 aprile 2023

Nel corso della mattinata delle piogge inizieranno ad approcciare il ponente, in particolar modo i versanti padani.

Nel pomeriggio piogge, anche a carattere di rovescio, sui versanti padani occidentali, fenomeni meno insistenti ed intermittenti lungo la costa di Imperiese e Savonese occidentale. È atteso anche lo sviluppo di rovesci e temporali nelle zone interne orientali, possibili parziali coinvolgimenti delle coste sottostanti.

In serata precipitazioni sparse su gran parte della regione.

Venti da deboli a moderati dai quadranti settentrionali, locali rinforzi fino a tesi dal pomeriggio.

Mare in prevalenza poco mosso, localmente mosso al largo e sul bacino occidentale.

Temperature: in generale aumento

Costa: min +13/16°C, max +16/22°C

Interno: min: +5/12°C , max +12/20°C