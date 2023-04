Sori (Genova) – Ha scatenato feroci polemiche l’abbattimento di un grosso cinghiale che passeggiava indisturbato da giorni sulla spiaggia del piccolo paese della riviera genovese di levante. L’animale, segnalato perché impensieriva con la sua presenza i bagnanti e tanti turisti sulla spiaggia, è stato sospinto verso la zona del torrente che attraversa il paese e poi abbattuto a fucilate tra le urla dei passanti.

In molti hanno chiamato le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto ma sul posto erano intervenuti gli agenti del nucleo faunistico regionale che hanno deciso che quella fosse l’unica soluzione possibile per diverse motivazioni di sicurezza.

L’animale non poteva essere catturato e rilasciato in natura per i divieti imposti dalle norme per la Peste suina e non poteva essere lasciato sul posto poiché avrebbe potuto aggredire o ferire le tante persone presenti sulla spiaggia.

Nonostante tutto, però, in molti hanno protestato formalmente e qualcuno ha minacciato denunce ed esposti.

L’episodio risale alla giornata di venerdì ma le polemiche, specie sui social, sono divampate oggi con la diffusione della notizia.

(Foto di Archivio)