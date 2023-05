Genova – Oggi, lunedì 1° maggio, in occasione della festa dei lavoratori, i servizi bus urbani e provinciali di AMT saranno attivi con un orario festivo dedicato, consultabile sul sito aziendale www.amt.genova.it.

La metropolitana sarà aperta dalle 6.00 (prima partenza da Brin e Brignole) alle 21.00 (ultima corsa da Brin e Brignole). Saranno aperti: l’ascensore Castelletto Levante dalle 7.10 alle 19.50, l’ascensore Montegalletto dalle 7.10 alle 19.50, la funicolare Zecca-Righi dalle 7.20 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00 e la cremagliera di Granarolo dalle 8.00 alle 13.20 e dalle 14.40 alle 21.00.

Per la Ferrovia Genova-Casella, oltre al normale servizio festivo in treno sulla tratta Manin – Campi, verranno effettuate con due bus le partenze da Campi delle ore 10.59, 12.29, 13.49, 15,24 e 16.53 e da Casella delle ore 13.16, 14.51, 16.20 e 17.49.

La Navebus osserverà il consueto orario festivo.