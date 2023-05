Arenzano (Genova) – E’ riapparsa nel tratto di mare tra Cogoleto e Arenzano la megattera avvistata nei giorni scorsi nel savonese e oggetto di osservazioni di esperti e studi di ricercatori incuriositi dalla strada presenza.

La balena, originaria dell’Oceano e di solito impegnata nelle rotte di migrazione tra il sud e il nord dell’Atlantico, continua a balzare fuori dall’acqua e a sbattere la coda sul pelo del mare come in una sorta di “richiamo”.

Ricercatori e appassionati la seguono alla dovuta distanza per verificare le sue condizioni di salute e per cercare i segni che possano consentirne l’identificazione con il “matching” la comparazione di più informazioni visive per stabilire l’identità di una balena eventualmente già “schedata”. Informazioni preziose per capire la storia della balena e capire da dove arriva.

Non è la prima volta che una balena Megattera viene segnalata nel Mar Mediterraneo e nel Mar Ligure in particolare ma si tratta comunque di un fatto raro.

Le particolari esibizioni della Megattera la rendono particolarmente “scenografica” per gli avvistamenti ed è già diventata una beniamina del pubblico.

Le nuove immagini, dopo quelle diffuse da Menkab, sono state diffuse da Gabriele Pistarà, esperto pescasportivo che accompagna appassionati della pesca in mare.