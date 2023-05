Genova – Autostrada A10 Genova – Ventimiglia vietata a mezzi telonati e furgonati e caravan a causa delle forti raffiche di vento che possono rendere pericolosa la guida.

A segnalare il provvedimento è il sito ufficiale di Autostrade per l’Italia.

L’autostrada A10 risulta “chiusa” in entrambe le direzioni, tra Voltri e Savona, per le avverse condizioni meteo.

Vento forte viene segnalato in uscita dalle gallerie e sui viadotti anche sulla A12 Genova – Livorno e sulla A7 Genova Milano.

Si raccomanda la massima prudenza alla guida.