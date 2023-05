Genova – Intorno alle 22:30 di ieri sera, un’auto si è ribaltata in via San Felice, nel quartiere genovese di Molassana.

Secondo le prime ricostruzioni, la persona alla guida della vettura non sarebbe rimasta ferita in maniera grave, venendo soccorsa dai sanitari del 118 in codice verde. Sul posto, inoltre, sono giunte anche alcune pattuglie della polizia locale, con il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Infine, per effettuare tutti i rilievi e per mettere in sicurezza il mezzo, la strada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora.