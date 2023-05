La perturbazione che ha interessato la Liguria negli ultimi giorni si allontana lentamente, sospinta da correnti settentrionali piuttosto sostenute e fresche.

In arrivo schiarite e poi caldo secco garantito dalla prima rimonta dell’alta pressione afro-mediterranea.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 2 maggio 2023

Nuvole e piovaschi sino al mattino con velature spesse e stratificazioni che perdureranno specialmente sul centro-levante della Liguria fino al mattino. A seguire schiarite. Solo qualche residua velatura e addensamenti che si ostineranno solo sul versante nord dell’Appennino orientale. Molto secco in giornata.

Venti: raffiche di grecale fino a burrasca forte / tempesta sui crinali dell’appennino orientale e valli soggette, da tramontana a ponente, rinforzi a burrasca al mattino zona Capo Mele, Alpi Liguri. Si indebolisce a ponente durante il pomeriggio, rimane rafficato da grecale a levante.

Mari: fino ad agitato al largo sul settore centrale per onda da terra, da mosso a molto mosso il settore ovest costiero; stirato poco mosso lungo la Riviera di Levante.

Temperature: in aumento le massime.

Costa: min 17/20°C, max +21/25°C (per compressione)

Interno: min: +9/14°C , max 19/22°C