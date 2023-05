Rapallo (Genova) – Sta lentamente tornando alla normalità la situazione sull’autostrada A12 Gebova – Livorno bloccata questo pomeriggio per un camion in fiamme.

Il rogo è divampato per cause ancora da accertare a bordo di un autospurgo che viaggiava in direzione Genova.

Intorno alle 13,30 il mezzo ha iniziato ed emettere fumo e il conducente ha fatto appena a tempo a fermarsi sulla corsia di emergenza prima che le fiamme divampassero.

L’uomo è riuscito a mettersi in salvo ma l’autostrada si è bloccata per consentire le operazioni di emergenza.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della stradale e i mezzi dei vigili del fuoco che hanno rapidamente spento le fiamme.

Le operazioni di bonifica sono andate avanti a lungo e sulla tratta si è formata una lunga coda.

I disagi sono in via di soluzione e il manto stradale è stato bonificato.

(foto di Archivio)