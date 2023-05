Genova – Poco dopo le 19 di ieri sera in via Canevari è scoppiata una lite tra un tassista e due passanti, probabilmente per motivazioni dovute alla viabilità.

Ad un certo punto la discussione è degenerata, con il tassista che è sceso dalla sua vettura e, dopo aver preso un martello, ha iniziato a inseguire i due, salvati dal passaggio di due agenti della polizia locale.

Sul posto sono arrivate tempestivamente altre volanti, che hanno impedito che la situazione sfuggisse di mano, con gli agenti che hanno denunciato l’uomo e sequestrato il martello.