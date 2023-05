Un campo di alta pressione risalirà nei prossimi giorni sul Mediterraneo, proveniente dall’Africa, portando un periodo di stabilità delle condizioni meteo sulla Liguria. Previsto bel tempo e temperature in risalita.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 3 maggio 2023

Al mattino tempo generalmente soleggiato un po’ ovunque. Da metà giornata formazione di addensamenti nuvolosi innocui sui rilievi montuosi. Tempo soleggiato altrove. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque in serata.

Venti ancora localmente teso dai quadranti settentrionali tra nottata e mattinata. In indebolimento nel corso della giornata con l’ingresso delle brezze di mare lungo le coste.

Mare in calo da molto mosso a mosso al largo. Da poco mosso a quasi calmo sottocosta.

Temperature in aumento

Costa: min 14/17°C, max +21/25°C

Interno: min: +6/13°C , max 18/23°C