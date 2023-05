Genova – Un impiegato del Caf di via Rolando si accorge che l’anziano che gli ha chiesto aiuto sta per essere derubato e interviene permettendo alla polizia di arrestare il colpevole. Ha dimostrato grande sangue freddo e intraprendenza l’impiegato che è intervenuto in soccorso di un anziano che aveva appena “servito” e che era tornato cercando il portafogli che non riusciva più a trovare. Mentre era alle prese con la faccenda, infatti, l’impiegato si è accorto che sul cellulare dell’anziano continuavano ad arrivare messaggi della banca che segnalavano il tentativo di accedere al conto con il bancomat sparito assieme al portafogli.

L’uomo è così corso al bancomat più vicino ed ha visto un uomo che tentava di recuperare del denaro ma era sprovvisto del bancorat.

Senza perderlo di vista ha chiamato la polizia e la volante è arrivata in via Avio cogliendo il ladruncolo sul fatto.

Una successiva perquisizione in casa del fermato ha permesso di trovare circa 10 grammi di cocaina già pronta per essere venduta in dosi e della cannabis.

L’uomo arrestato per l’uso illecito del bancomat è stato denunciato anche per detenzione e spaccio di droga.