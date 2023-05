Genova – Mercoledì 10 maggio alle ore 17, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi (via Garibaldi 9), in occasione della Giornata Internazionale delle Ostetriche, che ogni anno viene celebrata il 5 maggio, l’E.O. Ospedali Galliera terrà un incontro dedicato a tutte le neo mamme dal titolo “Senti chi parla”.

L’evento sarà il secondo del ciclo di incontri “La Salute in Comune” organizzati in collaborazione con il Comune di Genova.

Le ostetriche del Galliera saranno a disposizione del pubblico presente, per raccontarsi e per spiegare quale sia il loro ruolo e per rispondere a domande e chiarire i dubbi di chi si prepara a vivere l’esperienza unica di essere mamma.

Queste figure, che non sono esclusivamente femminili, accompagnano e consigliano la donna sugli aspetti fisiologici della femminilità. Si prendono cura della persona sia da un punto di vista clinico (midwifery cure) che di supporto (midwifery care) nonché educativo/informativo (midwifery educator).

Le ostetriche dedicano la loro vita professionale alla cura delle madri e dei loro bambini. Dal 1990 il mondo ha assistito a una diminuzione costante delle morti neonatali e materne, e uno dei motivi principali è che sempre più donne ricevono cure ostetriche qualificate. Nell’immaginario collettivo la figura dell’ostetrica è legata quasi esclusivamente a gravidanza e nascita. In realtà tale figura può offrire consulenza e sostegno a tutta la famiglia e in più fasi della vita.

Come professionista sanitaria ha però tutte le competenze necessarie ad individuare eventuali ulteriori bisogni di assistenza ostetrico-ginecologica che richiedono l’intervento di altri specialisti: patologie mammarie, malattie infettive e metaboliche, sterilità, infertilità. Può così indirizzare le sue pazienti verso percorsi più specifici con differenti professionisti.

Nell’incontro del 10 maggio si potrà conoscere più da vicino il mondo dell’ostetricia e

dialogare con chi lo rappresenta ogni giorno in sala parto e durante i nove mesi della

gravidanza