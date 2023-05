Taggia (Imperia) – Ha perso il controllo della sua vettura ed è finito nel greto del torrente Argentina.

L’incidente è avvenuto questa mattina nella zona del ponte XVe la persona alla guida è stata soccorsa e trasportata in ospedale, a Sanremo.

Fortunatamente alcune persone hanno assistito all’incidente e sono subito corse a soccorrere la persona bloccata nella vettura.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco hanno recuperato la vettura.