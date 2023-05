Genova – Torna oggi, domenica 7 maggio la tradizionale fiera di San Salvatore a Sampierdarena. La fiera è organizzata dal Comune di Genova e vedrà la presenza di 100 banchi di merci varie e dolciumi che occuperanno via Sampierdarena, soprattutto nella zona limitrofa alla parrocchia di Santa Maria della Cella e San Martino, in via Giovanetti, al centro del primitivo borgo di “Sancto Petro de Arena, nucleo originario del quartiere attorno al quale si è sviluppato l’abitato.

«Torna uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità sampierdarenese – dice l’assessore al Commercio e alle Tradizioni Paola Bordilli – con la fiera di San Salvatore che animerà le vie del quartiere. Anche quest’anno ci aspettiamo una presenza numerosa, perché eventi come questo non sono solo fondamentali per aumentare il senso di comunità all’interno di una delegazione, ma anche all’interno della città stessa, essendo un’occasione per scoprire le bellezze dell’antico borgo. Senza dimenticarci anche dell’aspetto commerciale, molto importante sia per gli avventori che per i commercianti. Ringrazio gli uffici e tutti quelli che hanno lavorato per renderla possibile».

Le celebrazioni di Gesù Santissimo Salvatore, patrono di San Pier D’Arena, prevedono la messa solenne e nel pomeriggio la tradizionale processione religiosa, con la venerata icona del SS Salvatore accompagnata dalla Confraternita di San Martino Morte che avrà come percorso le zone limitrofe della fiera.

In occasione della fiera dalle 6 alle 24, viene istituito il divieto di circolazione, di sosta e di fermata in via Sampierdarena, nel tratto compreso tra il civico 111 nero e piazzetta dei Minolli, piazza del Monastero e via Giacomo Giovanetti, tratto tra via Buranello e via Sampierdarena.