La Spezia – La Croce Rossa organizza un nuovo corso di accesso per aspiranti volontari rivolto a tutti coloro che vogliono svolgere le numerose attività di assistenza nelle sedi della Spezia, di Fezzano, Muggiano, Santo Stefano e Calice al Cornoviglio.

Il corso si svolgerà sarà interamente in presenza e inizierà mercoledì 12 aprile alle ore 20.30, con lezioni esclusivamente serali per poi concludersi con un esame finale sugli argomenti trattati.

Il termine per iscriversi è quello del 9 aprile, salvo il raggiungimento del numero massimo di 30 partecipanti.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Soci della Croce Rossa al numero 01871822444 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 e il sabato dalle 09.00 alle 11.00, in altri orari al numero 3357272048.

Sul sito www.crilaspezia.it sono disponibili ulteriori informazioni e una guida con le modalità di iscrizione.