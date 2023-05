Genova – Incidente mortale questa mattina, intorno alle 10, in via Cornigliano, nell’omonimo quartiere del ponente genovese.

Un mezzo pesante avrebbe travolto tre persone che camminavano sul marciapiede ed uno dei pedoni ha perso la vita.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 (Golf 2 e Golf 5) e i mezzi dei Volontari del Soccorso e della Croce d’Oro di Sampierdarena.

Le persone travolte dal mezzo sono state liberate ma una di queste, sembra una donna, non ce l’ha fatta nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione.

Via Cornigliano risulterebbe chiusa al traffico con gravi disagi per il traffico locale, dirottato sulla via Guido Rossa.

In corso anche i rilievi della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sui social si scatenano le polemiche. La via Cornigliano viene considerata ad alto rischio dai residenti che invocano maggiori controlli e modifiche per rendere più sicuri i pedoni rispetto alle auto e ai mezzi pesanti che in gran numero percorrono la strada nonostante risulti un divieto in tal senso.

notizia in aggiornamento